Хантер: Джошуа попытается уничтожить Руиса

Британец должен выдержать психологический накал.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер поделился мнением по поводу реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

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“Я не могу выбрать победителя. Я могу ошибочно склоняться в сторону Руиса, ведь мы вместе проводили тренировки. Однако я вижу много разных нюансов.

Руис - крутой, спокойный и собранный парень. У него было достаточно времени, чтобы подготовиться к бою.

Мы не знаем, как поведет себя Джошуа, сможет ли выдержать давление. Для него это новый опыт. Я не уверен, кто победит, но мне кажется, что Джошуа надо сохранить свою психологию и быть настолько крутым, насколько он может.

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Он ведь даже всегда говорит о том, что попытается серьезно потрясти Руиса. Но, как я уже сказал, все зависит от его психологии. Он прирожденный боец.

Я считаю, что Руис лучше Джошуа, когда дело доходит до обмена ударами. Мне кажется, что Джошуа будет удерживать Руиса на определенной дистанции, а затем попытается уничтожить.

Считаю, что у Энтони есть навыки, чтобы уничтожить Руиса. Но вопрос заключается в том, удастся ли ему это“, - приводит слова Хантера Boxing News 24.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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