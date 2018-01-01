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Поветкин перевесил Хантера перед боем

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Боксеры выйдут на ринг в андеркарде реванша Джошуа - Руис.
Александр Поветкин и Майкл Хантер
Александр Поветкин и Майкл Хантер
Getty Images

Супертяжеловесы Александр Поветкин и Майкл Хантер прошли церемонию взвешивания перед боем, по результатом которой россиянин незначительно перевесил своего соперника.

Вес американца составил 102,5 кг, а Поветкина - 103,8 кг.

Отметим, что бой Поветкин - Хантер состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса. Этот бой будет отборочным по линии WBA.

Ранее Поветкин и Хантер провели битву взглядов.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Майкл Хантер
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