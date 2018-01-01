Поветкин перевесил Хантера перед боем

Боксеры выйдут на ринг в андеркарде реванша Джошуа - Руис.

Супертяжеловесы Александр Поветкин и Майкл Хантер прошли церемонию взвешивания перед боем, по результатом которой россиянин незначительно перевесил своего соперника.

Вес американца составил 102,5 кг, а Поветкина - 103,8 кг.

Отметим, что бой Поветкин - Хантер состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса. Этот бой будет отборочным по линии WBA.

Ранее Поветкин и Хантер провели битву взглядов.