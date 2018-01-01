Хирн: В боксе царит лицемерие

Каждый хочет заработать.

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу места реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который пройдет в Саудовской Аравии.

“Мы делаем свою работу, которая позволяет нашим клиентам кардинально менять свою жизнь.

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Ни один журналист или источник не имеют права говорить бойцам, где они могут проводить бои, а где нет, чтобы заработать деньги на свою жизнь.

В боксе царит лицемерие“, - приводит слова Хирна The Guardian.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Узнать, где посмотреть это противостояние в прямом эфире, можно здесь.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой Джошуа - Руис.