Руис оказался тяжелее Джошуа на 21 килограмм

В Саудовской Аравии состоялась традиционная процедура взвешивания перед поединком.

Обладатель титулов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели традиционную церемонию взвешивания накануне реванша.

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Мексиканец оказался тяжелее: вес Руиса показал 128,6 кг, а Джошуа - 107,5 кг.

Отметим, что перед первым боем в июне британец весил 112,4 кг, а Руис - 121,5 кг.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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