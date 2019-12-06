Руис оказался тяжелее Джошуа на 21 килограмм
В Саудовской Аравии состоялась традиционная процедура взвешивания перед поединком.
Обладатель титулов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели традиционную церемонию взвешивания накануне реванша.
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Мексиканец оказался тяжелее: вес Руиса показал 128,6 кг, а Джошуа - 107,5 кг.
Отметим, что перед первым боем в июне британец весил 112,4 кг, а Руис - 121,5 кг.
Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.
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