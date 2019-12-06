Переключиться на мобильную версию

Руис оказался тяжелее Джошуа на 21 килограмм

Комментариев: 4
В Саудовской Аравии состоялась традиционная процедура взвешивания перед поединком.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Энди Руис и Энтони Джошуа
Getty Images

Обладатель титулов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели традиционную церемонию взвешивания накануне реванша.

Читай также: Джошуа - Руис: где смотреть бой-реванш

Мексиканец оказался тяжелее: вес Руиса показал 128,6 кг, а Джошуа - 107,5 кг.

Отметим, что перед первым боем в июне британец весил 112,4 кг, а Руис - 121,5 кг.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    06.12.2019, 17:42
Оценка:  0
Антибес
Джошуа выглядит неубедительно.Не факт что он выиграет.Но то что он получит от этого жиртреста,это факт.)))))
гость  (аноним)  06.12.2019, 17:39
Оценка:  0
гость
Руис говорил, что сбросил вес, а оказывается еще набрал 7 кило.
гость  (аноним)  06.12.2019, 17:19
Оценка:  0
гость
Пельмешка за тебя держит кулаки вся Украина.
гость  (аноним)  06.12.2019, 17:18
Оценка:  0
гость
Джо на себе будет ощущать эти 28 кг умноженные на скорость.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь