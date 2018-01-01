Джошуа: Кличко - невероятен

Украинский боксер дает точные советы.

Бывший чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал о взаимоотношениях с Владимиром Кличком.

“Я очень уважаю Владимира Кличко. Он невероятен, как боксер, так и человек.

Читай также: Холифилд назвал качество, которое позволит Усику быть успешным в хэвивейте

Каждое его слово я пропускаю сквозь сердце, вслушиваюсь во все, что он говорит мне.

Бывает, что я плохо слушаю слова другие людей из бокса, но это точно не касается Владимира“, - цитирует Джошуа vRINGe.com.

Отметим, что Джошуа ранее рассказал, какой совет получил от украинского боксера.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Узнать, где посмотреть это противостояние в прямом эфире, можно здесь.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой Джошуа - Руис.