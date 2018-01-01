Джошуа: Кличко - невероятен
Бывший чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал о взаимоотношениях с Владимиром Кличком.
“Я очень уважаю Владимира Кличко. Он невероятен, как боксер, так и человек.
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Каждое его слово я пропускаю сквозь сердце, вслушиваюсь во все, что он говорит мне.
Бывает, что я плохо слушаю слова другие людей из бокса, но это точно не касается Владимира“, - цитирует Джошуа vRINGe.com.
Отметим, что Джошуа ранее рассказал, какой совет получил от украинского боксера.
Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.
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