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Стало известно, когда Мейвезер может провести бой

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Флойд может провести бой осенью следующего года.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда боксер Флойд Мейвезер может вернуться на ринг.

“У нас была встреча на матче Клипперса, где мы начали вести переговоры. Там же сразу и договорились.

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Если все будет по плану, то я встречусь с советником Флойда -  Элом Хэймоном в марте, где мы официально заключим сделку. 

Если все сложится как мы планируем, то мы с Флойдом проведем что-то в октябре-ноябре 2020 года“, - приводит слова Уайта BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Мейвезер возобновил карьеру.

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Теги: Дэйна Уайт, Флойд Мейвезер, бокс, ММА
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