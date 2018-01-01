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Постол: Гвоздик не был готов психологически к Бетербиеву

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Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Экс-чемпион мира Виктор Постол назвал причину поражения Александра Гвоздика Артурау Бетербиеву в поединке за пояса WBC и IBF.

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“Мне сначала показалось, что Саша все правильно делает, но во второй половине он подсел.

Бетербиев очень хорошо подготовился к поединку. Как вариант могу предположить, что поражение в любителях сказалось на Гвоздике.

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Я много раз слышал, что Гвоздик к этому поединку подошел плохо. То ли тренер неправильно поставил тактику, либо же в подготовке случилось что-то неправильное. Возможно, это сыграло роль. 

Думаю, психологически он не был готов. Физически Саша крепкий, он высокий, и функционалка у него хорошая, и техника есть. Но психологически, возможно, перегорел немножко“, - рассказал Постол для Youtube-канала VideoBoxing.

Напомним, что Гвоздик проиграл Бетербиеву досрочным нокаутом.

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Теги: Виктор Постол, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, бокс
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