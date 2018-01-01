Джошуа рассказал, какой совет получил от Кличко

Энтони Джошуа получил советы от легендарного украинца в преддверии реванша с Энди Руисом.

Именитый британский боксер Энтони Джошуа готовится к реваншу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом, которому он проиграл свои пояса.

Во время подготовки к противостоянию с мексиканцем у Джошуа состоялся разговор с легендарным украинским экс-боксером Владимиром Кличко, который дал ему несколько советов.

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“Кличко сказал, чтобы на этой неделе я не проводил много времени с телефоном. Тяжелая работа уже пройдена и впереди только интеллектуальная. Я должен напоминать себе, что мне нужно сделать, и оттачивать свои движения.

Я достаточно рано стал тренироваться перед боем. Я не просто выполнял свою работу в тренировочном лагере, я тренировался потому, что люблю бокс. События этой неделе не будут меня отвлекать.

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Я начал тренировки за несколько недель до начала тренировочного лагеря, и я чувствую, что опережаю график. Я хоть сейчас могу боксировать, так что в субботу будет горячо“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Узнать, где посмотреть это противостояние в прямом эфире, можно здесь.

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