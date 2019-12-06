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Холифилд назвал качество, которое позволит Усику быть успешным в хэвивейте

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Именитый экс-боксер высказался о перспективах украинского спортсмена в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Легендарный бывший боксер Эвандер Холифилд назвал главное боксерское качество, которое поможет украинцу Александру Усику быть успешным в новой для себя весовой категории - хэвивейте.

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"Определенно, Усику предстоят бои с такими боксерами, как Уайлдер, Джошуа и Фьюри. И в этом случае нужно знать, как боксировать. Каким качеством нужно обладать? Умением боксировать на ближней дистанции. Посмотрите на Руиса, он дерется вблизи и он серьезный соперник.

У Усика есть отличная скорость и ловкость. Ему крайне важно быть в более лучшей форме, чем боксеры, которых я назвал. Именно это он должен сделать, чтобы победить их всех", - приводит слова Холифилда WBN.

Ранее Эвандер Холифилд заявил, что Александр Усик - хороший боксер.

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Теги: бокс, Эвандер Холифилд, Александр Усик
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  06.12.2019, 09:42
Оценка:  0
АК-47
Старик Холифилд увы, при всем уважении к нему, живет вчерашним днем. Габариты спортсменов с тех пор стали больше. Ну куда тому безударному Усусе против 2-х метровых мужиков выходить ? Прибьют. И сразу станет меньше на одного любителя русского мира)))). И небо без толку коптить не будет))).
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