Холифилд назвал качество, которое позволит Усику быть успешным в хэвивейте

Именитый экс-боксер высказался о перспективах украинского спортсмена в супертяжелом весе.

Легендарный бывший боксер Эвандер Холифилд назвал главное боксерское качество, которое поможет украинцу Александру Усику быть успешным в новой для себя весовой категории - хэвивейте.

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"Определенно, Усику предстоят бои с такими боксерами, как Уайлдер, Джошуа и Фьюри. И в этом случае нужно знать, как боксировать. Каким качеством нужно обладать? Умением боксировать на ближней дистанции. Посмотрите на Руиса, он дерется вблизи и он серьезный соперник.

У Усика есть отличная скорость и ловкость. Ему крайне важно быть в более лучшей форме, чем боксеры, которых я назвал. Именно это он должен сделать, чтобы победить их всех", - приводит слова Холифилда WBN.

Ранее Эвандер Холифилд заявил, что Александр Усик - хороший боксер.