Атлас сделал прогноз на реванш Джошуа - Руис

Британец вернет себе пояса.

Тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

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“Я могу предположить, что Джошуа реабилитируется за первый бой.

Все закончится тем, что Руис снова упадет на канвас от ударов Энтони. Энди окажется в нокдауне, но сможет вернуться в бой.

Он достоит до последних раундов, но в концовке Джошуа его дожмет и заберет все пояса“, - рассказал Атлас для Youtube-канала THE FIGHT with Teddy Atlas.

Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.