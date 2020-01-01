Джошуа: Я бью, как прыгающая лошадь

Британец может сбросить вес.

Британский боксер Энтони Джошуа поделился мнением по поводу своего веса.

“Я уверен, что могу весить меньше 108 кг. Я бью жестко и тяжело, ведь правильно выбираю частоту и ритм ударов.

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В своей время я тяжело таскал железо. Я использовал свое тело, чтобы добиться нужного мне результата.

Со временем я начинал понимать, что нужно в боксе демонстрировать. Я бью, как прыгающая лошадь“, - цитирует Джошуа BBC.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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Отметим, что боксеры провели дуэль взглядов.