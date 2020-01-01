Джошуа: Я бью, как прыгающая лошадь
Британец может сбросить вес.
Британский боксер Энтони Джошуа поделился мнением по поводу своего веса.
“Я уверен, что могу весить меньше 108 кг. Я бью жестко и тяжело, ведь правильно выбираю частоту и ритм ударов.
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В своей время я тяжело таскал железо. Я использовал свое тело, чтобы добиться нужного мне результата.
Со временем я начинал понимать, что нужно в боксе демонстрировать. Я бью, как прыгающая лошадь“, - цитирует Джошуа BBC.
Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.
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Отметим, что боксеры провели дуэль взглядов.
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