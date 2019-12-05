Усик и Чисора могут провести бой за временный пояс WBO

Украинского боксера ждет второй поединок в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация (WBO) согласилась санкционировать бой за временный пояс в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Об этом решении она сообщила на съезде в Токио (Япония).



В то же время руководство отметило, что решение о титуле чемпиона в супертяжелом весе будет принято только после субботнего матча-реванша между Энтони Джошуа и Энди-Руисом младшим.

После поединка WBO спросит победителя поединка, будет ли он заинтересован в дальнейшей защите титула. Отметим, что победитель боя Джошуа - Руис также должен будет провести обязательную защиту пояса IBFс Кубратом Пулевым не позднее конца мая следующего года.

Отмечается, что представители Александра Усика, который является официальным претендентом на пояс WBO, заявили на Токийской конвенции, что в случае долгого ожидания решения чемпиона, они будут заинтересованы в поединке за временный титул. В WBO одобрительно оценили такую идею.

Ранее сообщалось, что бой Александр Усик - Дерек Чисора может состоятся в феврале.

Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории в бою против Чазза Уитерспуна. Дерек Чисора свой последний бой провел в октябре, когда победил Дэвида Прайса.