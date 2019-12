Головкин встретился с Роналду и получил в подарок именную футболку

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин провел встречу с нападающим Ювентуса Криштану Роналду.

Спортсмены обменялись подарками. Португалец вручил боксеру именную футболку с автографом, а Геннадий подарил Криштиану перчатки.

Had a great time seeing my friend @Cristiano today! 💥 There's something exciting in the works with @daznglobal – can’t wait for everyone to see. pic.twitter.com/zNSEu2jJTt