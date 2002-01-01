Кличко - о Джошуа: Он снова будет доминировать в супертяжелом весе

Владимир Кличко считает британского боксера лучшим в супертяжелом дивизионе.

Именитый Владимир Кличко поделился своим мнением о британском боксере Энтони Джошуа, которому он проиграл техническим нокаутом в апреле 2017 года.

После того памятного поединка спортсмены поддерживают хорошие отношения, и Владимир уверен, что британец вернет себе чемпионские пояса в реванше с Энди Руисом.

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“Я искренне верю в Джошуа. Да, он проиграл, но я тоже проигрывал парням, которых должен был побеждать. Энтони - настоящий спортсмен, несмотря на то, что сейчас у него нет чемпионских поясов.

Он снова будет доминировать в супертяжелом весе, у него есть для этого все возможности. Тяжело выбрать из толпы отличных спортсменов одного. Быть хорошим боксером и иметь соответствующий спорту внешний вид сложно, поэтому Джошуа я считаю лучшим.

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Руис? Не стоит забывать, что сделал этот парень, никто не ожидал его победы. Это был один из лучших боев в истории. Было захватывающе, но я уверен, что Джошуа придет в норму и вернет титулы“, - цитирует Кличко Business Insider.

Ранее Энтони Джошуа признался, что воспользовался советами Владимира Кличко во время подготовки к реваншу с Энди Руисом.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что боксеры уже провели традиционную дуэль взглядов.