Джошуа - Руис: где смотреть бой-реванш

Энтони Джошуа встретится в реванше с Энди Руисом и постарается вернуть чемпионские пояса. Узнайте, где смотреть этот бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет реванш с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энди Руисом.

Бой состоится в Саудовской Аравии в субботу, 7 декабря. На кону будут стоять все пояса, которые мексиканец отобрал у Джошуа 1 июня.

Где смотреть бой-реванш Джошуа - Руис? В Украине трансляцию данного поединка будет показывать телеканал Интер в рамках программы “Большой бокс“. Начало трансляции - в 21:30 по киевскому времени, а главное событие вечера бокса ожидается около 23:00.

Отметим, что наш сайт также будет вести онлайн трансляцию реванша Джошуа - Руис.

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