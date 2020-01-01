Кличко: Уайлдер - жесткий боксер, но он легковат для хэвивейта

Украинец высоко оценил боксерские качества Деонтея Уайлдера, но высказал сомнения о его весе.

Именитый украинский экс-боксер Владимир Кличко поделился своим мнением об американском спортсмене Деонтее Уайлдере.

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“Уайлдер - жесткий и захватывающий боксер, но, мне кажется, он легковат для хэвивейта. Он достаточно высокий, и 100 кг - немного маленький вес для него.

В то же время, он превосходный, мощный боксер, который обладает очень быстрыми руками“, - приводит слова Кличко Business Insider.

Ранее сообщалось, что WBC одобрил реванш между Уайлдером и Фьюри.