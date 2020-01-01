Джошуа - Руис: Боксеры провели традиционную битву взглядов

В субботу, 7 декабря, боксеры проведут свой второй поединок за чемпионские пояса.

Обладатель титулов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа перед своим реваншем провели традиционную дуэль взглядов.

Боксеры пришли на мероприятие в хорошем настроении, а также пофотографировались на фоне арены, где будут проводить свой реванш.

Энди Руис и Энтони Джошуа Getty Images

Энди Руис и Энтони Джошуа Getty Images

Энди Руис и Энтони Джошуа Getty Images

Энди Руис и Энтони Джошуа Getty Images

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Ранее сообщалось, что Энди Руис и Энтони Джошуа провели открытые тренировки.