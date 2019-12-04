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Джошуа: Победа над Руисом не будет особенной

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Британский боксер хочет вернуться на вершину.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса.

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“Я здесь не ради шоу, а ради победы, которая принесет мне удовольствие. Интересно быть по другую сторону.

Я справился с вызовами Владимира Кличко и Александра Поветкина. Я проведу четвертый титульный поединок за достаточно короткий срок. Но я привык к этому.

Я занимаюсь боксом уже продолжительный период жизни. Я бьюсь не ради участия, а ради ярких побед. Поэтому буду выкладываться на все 100%.

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Сейчас я могу признать тот факт, что у меня есть неоценимый опыт. Мы с Энди очень разные, но нас объединяет предстоящий поединок.

Будет ли эта победа особенной? Нет, потому что я знаю, что должен быть победителем. Когда я верну свои пояса, я буду спокойным и сохраню сосредоточенность. Руис - это просто моя следующая цель.

Саудовская Аравия - это Мекка бокса. Настоящая Мекка бокса. Мы выбрали отличное место для проведения боя.

Я готов в борьбе. Руис мотивирован, и это дает мне преимущество. Я готов к любому повороту событий.

“Я не хочу отпускать эти красивые пояса. Я умру на ринге, но ни за что не отпущу их“, - цитирует боксера Daily Mail.

Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    04.12.2019, 21:23
Оценка:  0
vladimir30kh
Победа над Руисом будет закономерной
гость  (аноним)  04.12.2019, 20:47
Оценка:  0
гость
Джо, рады будем увидеть тебя перевернутым лицом в канвас.
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