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Джошуа: Не нужно удивляться, когда я выиграю

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Британец снова будет победителем.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Boxing Scene

Экс-чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа рассказал о том, как переживал свое поражение Энди Руису.

“Ключевым является то, кто более мудро распоряжается своим временем. После моего поражения, вдали от ярких огней, я хорошенько подумал над своим боем.

Я уверен, что Руису будет сложно, после моих изменений, которые я внес.

Самое важное в том, чтобы все было под моим контролем. Я знаю, насколько я хорош. Я посвятил свою жизнь боксу, так что не нужно удивляться, когда я выиграю“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

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Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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