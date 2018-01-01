Джошуа: Не нужно удивляться, когда я выиграю

Британец снова будет победителем.

Экс-чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа рассказал о том, как переживал свое поражение Энди Руису.

“Ключевым является то, кто более мудро распоряжается своим временем. После моего поражения, вдали от ярких огней, я хорошенько подумал над своим боем.

Я уверен, что Руису будет сложно, после моих изменений, которые я внес.

Самое важное в том, чтобы все было под моим контролем. Я знаю, насколько я хорош. Я посвятил свою жизнь боксу, так что не нужно удивляться, когда я выиграю“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.