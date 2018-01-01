Руис: Джошуа избегает встречи со мной

Мексиканец готов к любому исходу боя.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, что хотел встретиться с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии перед боем.

“Я хотел провести встречу с Джошуа, пожать ему руку, но думаю, что он избегает меня.

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Я серьезно отношусь ко всем бойцам, тем более к Джошуа. Я уверен, что он покажет лучший бой в карьере. Я понимаю, что Джошуа захочет наносить удары с дистанции.

Моя работа заключается в том, чтобы сделать то, что я с командой запланировал. Мы готовы ко всему, что он сможет показать“, - приводит слова Руиса Sky Sports.

Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.