Руис: Джошуа избегает встречи со мной
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, что хотел встретиться с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии перед боем.
“Я хотел провести встречу с Джошуа, пожать ему руку, но думаю, что он избегает меня.
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Я серьезно отношусь ко всем бойцам, тем более к Джошуа. Я уверен, что он покажет лучший бой в карьере. Я понимаю, что Джошуа захочет наносить удары с дистанции.
Моя работа заключается в том, чтобы сделать то, что я с командой запланировал. Мы готовы ко всему, что он сможет показать“, - приводит слова Руиса Sky Sports.
Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.
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