Джошуа: Я собираюсь снести голову Руису

Британец настроен агрессивно на бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) рассказал о своем настрое на реванш против Энди Руиса (33-1-0, 22 KO).

“Я скучаю по своим поясам, ведь давно не держал их в своих руках.

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Я хочу пожать руку Руису перед встречей, но после того, как прозвучит стартовый гонг, я снесу ему голову“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.