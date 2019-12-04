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Холифилд: Усик - хороший боксер

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Украинец должен улучшить скорость рук.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
Getty Images

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу украинского боксера Александра Усика.

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“Я могу точно сказать, что он хороший боксер. Сейчас Усик переходит в супертяжелый вес, где немного другой бокс.

Боксеры имеют более тяжелые удары, и мощные руки. Усик должен иметь быстрые руки.

Когда я переходил в супертяжелый дивизион, то я был уверен, что смогу победить тех парней. Они могли быть сильнее меня, но они не могли перебоксировать меня“, - рассказал Холифилд для Youtube-канала Fino Boxing.

Ранее сообщалось, что Холифилд возвращается на ринг.

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Теги: Эвандер Холифилд, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  04.12.2019, 15:19
Оценка:  0
русский
Скорость есть, но хуле толку. Танцор безударный. Ему с нашим Борькой Моисеевым танцы танцевать. Силы удара нет. Накажут его скоро, если не Чисора, то Уайт. Хирн его до того Джошуа не допустит, да и тому нужно пояса у Руиса забрать...
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