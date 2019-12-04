Холифилд: Усик - хороший боксер
Украинец должен улучшить скорость рук.
Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу украинского боксера Александра Усика.
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“Я могу точно сказать, что он хороший боксер. Сейчас Усик переходит в супертяжелый вес, где немного другой бокс.
Боксеры имеют более тяжелые удары, и мощные руки. Усик должен иметь быстрые руки.
Когда я переходил в супертяжелый дивизион, то я был уверен, что смогу победить тех парней. Они могли быть сильнее меня, но они не могли перебоксировать меня“, - рассказал Холифилд для Youtube-канала Fino Boxing.
Ранее сообщалось, что Холифилд возвращается на ринг.
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