Холифилд: Усик - хороший боксер

Украинец должен улучшить скорость рук.

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу украинского боксера Александра Усика.

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“Я могу точно сказать, что он хороший боксер. Сейчас Усик переходит в супертяжелый вес, где немного другой бокс.

Боксеры имеют более тяжелые удары, и мощные руки. Усик должен иметь быстрые руки.

Когда я переходил в супертяжелый дивизион, то я был уверен, что смогу победить тех парней. Они могли быть сильнее меня, но они не могли перебоксировать меня“, - рассказал Холифилд для Youtube-канала Fino Boxing.

Ранее сообщалось, что Холифилд возвращается на ринг.