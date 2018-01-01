Переключиться на мобильную версию

Руис назвал свои преимущества перед Джошуа

Комментариев: 0
Мексиканец имеет фантастическую скорость.
Руис - Джошуа
Руис - Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился подробностями своей подготовки к реваншу против Энтони Джошуа.

Читай также: Джошуа: Мы с Руисом точно проведем третий бой

“Я уважаю и люблю Джошуа, но это происходит вне ринга, а в бою у меня как будто срабатывает переключатель. Тогда случится новая история.

Мои тренировки сейчас очень трудны, ведь у нас был очень длительный подготовительный раунд.

Я думаю, что мои преимущества - это скорость и комбинационная работа. Я сомневаюсь, что у Джошуа был соперник, который выбрасывает более 3-4 ударов за серию.

Благодаря этому я смогу одержать победу“, - рассказал Руис для Fino Boxing.

Ранее сообщалось, что боксеры провели открытые тренировки.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой-реванш.

Поделись:
Теги: Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь