Руис назвал свои преимущества перед Джошуа

Мексиканец имеет фантастическую скорость.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился подробностями своей подготовки к реваншу против Энтони Джошуа.

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“Я уважаю и люблю Джошуа, но это происходит вне ринга, а в бою у меня как будто срабатывает переключатель. Тогда случится новая история.

Мои тренировки сейчас очень трудны, ведь у нас был очень длительный подготовительный раунд.

Я думаю, что мои преимущества - это скорость и комбинационная работа. Я сомневаюсь, что у Джошуа был соперник, который выбрасывает более 3-4 ударов за серию.

Благодаря этому я смогу одержать победу“, - рассказал Руис для Fino Boxing.

Ранее сообщалось, что боксеры провели открытые тренировки.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

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