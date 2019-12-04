Руис и Джошуа провели открытые тренировки накануне реванша

Боксеры активно готовятся к своему второму поединку.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Энди Руис-младший (33-1-0, 22 KO) и его соперник Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) активно готовятся к своему реваншу.

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Сегодня ночью в Эд-Диръия (Саудовская Аравия) боксеры провели открытые тренировки для СМИ и зрителей. Действующий чемпион продемонстрировал отличную скорость рук и несколько трюков, и порадовал местную публику.

Видео тренировки Энди Руиса:

Джошуа во время своей тренировки не проявлял чрезмерной активности, быстро отработал программу и скрылся.

Видео тренировки Энтони Джошуа:

Напомним, бой-реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря на Diriyah Arena (Эд-Диръия, Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.