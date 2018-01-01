Джошуа: Мы с Руисом точно проведем третий бой

Британец уверен, что в предстоящем реванше заберет себе пояса.

Именитый британский боксер Энтони Джошуа, который 1 июня лишился чемпионских поясов в супертяжелом весе, в преддверии реванша с нынешним обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом, заявил, что у спортсменов будет еще и третий поединок.

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"Мы без сомнения проведем третий бой, если Руис решит остаться в боксе после того, как я заберу обратно свои титулы. А декабря вы увидите, как я это сделаю", - приводит слова Джошуа Daily Mail.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

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