Хирн: Не нужно списывать Джошуа со счетов
Британец проведет свой лучший бой.
Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением от реванша его подопечного с Энди Руисом.
“Мне нравится видеть Джошуа, когда он находится под давлением. Могу предположить, что благодаря этому он становится лучше.
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Джошуа проиграл лишь Руису. За свою карьеру он дважды объединил титулы в супертяжелом весе.
Он продолжает улучшать свои навыки. Не нужно списывать его со счетов“, - рассказал Хирн для Youtube-каналa Behind The Gloves.
Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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