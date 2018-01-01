Хирн: Не нужно списывать Джошуа со счетов

Британец проведет свой лучший бой.

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением от реванша его подопечного с Энди Руисом.

“Мне нравится видеть Джошуа, когда он находится под давлением. Могу предположить, что благодаря этому он становится лучше.

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Джошуа проиграл лишь Руису. За свою карьеру он дважды объединил титулы в супертяжелом весе.

Он продолжает улучшать свои навыки. Не нужно списывать его со счетов“, - рассказал Хирн для Youtube-каналa Behind The Gloves.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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