Леннокс Льюис: Руис - настоящий монстр

Мексиканец обладает чудовищным ударом.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что Энди Руис имеет хорошую технику удара.

“Энди Руис наносит удар как чертов монстр. Когда слышу, когда нахожусь рядом в рингсайде и смотрю на его бокс, то слышу: “Бум, бум, бум“.

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Каждый раз, когда он бьет я слышу эти мощные удары. Меня поражает такая техника.

У меня был разговор с его бывшим тренером Фредди Роучем. Он рассказал, что Энди Руис потеряет в качестве боя, если похудеет.

Не знаю. Мне кажется, если он похудеет к бою против Джошуа, то станет быстрее, а на силу его удара это никак не повлияет“, - цитирует Льюиса BoxingScene.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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