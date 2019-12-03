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Леннокс Льюис: Руис - настоящий монстр

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Мексиканец обладает чудовищным ударом.
Руис - Джошуа
Руис - Джошуа
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что Энди Руис имеет хорошую технику удара. 

“Энди Руис наносит удар как чертов монстр. Когда слышу, когда нахожусь рядом в рингсайде и смотрю на его бокс, то слышу: “Бум, бум, бум“.

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Каждый раз, когда он бьет я слышу эти мощные удары. Меня поражает такая техника.

У меня был разговор с его бывшим тренером Фредди Роучем. Он рассказал, что Энди Руис потеряет в качестве боя, если похудеет.

Не знаю. Мне кажется, если он похудеет к бою против Джошуа, то станет быстрее, а на силу его удара  это никак не повлияет“, - цитирует Льюиса BoxingScene.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Сморите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Леннокс Льюис, Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (2)
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