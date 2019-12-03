Хантер: Поветкин - настоящий воин, который может уничтожить меня

Американец должен показать лучшие качества против Русского Витязя.

Американский боксер в супертяжелом весе Майкл Хантер (18-1-0, 12 KO) поделился мнением по поводу Александра Поветкинка (35-2-0, 24 KO), с которым сразится в ринге.

Читай также: Промоутер Поветкина: Хантер - очень сложный соперник

“Для меня сейчас лучший этап в карьере. Я буду выступать в со-главном событие самого ожидаемого вечера бокса в году. Это настоящее благословение - демонстрировать свои навыки против мощного соперника.

Поветкин дерется с парнями высшего уровня уже более 10 лет в отличии от меня. Он всего лишь раз был остановлен, поэтому мне придется переиграть его.

У него большое количество опыта, он крепкий панчер с великолепным левым хуком. Он безжалостен, он воин, и у него есть все для того, чтобы победить меня“, - приводит слова Хантера Boxing Scene.

Напомним, что поединок запланирован на 7-е декабря, в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.