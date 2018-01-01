Хирн: Джошуа будет драться с парнем, который его побил на глазах у всего мира

Британец хочет реабилитироваться за первый бой.

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу реванша Энтони Джошуа с Энди Руисом.

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“Джошуа готовился усерднее, чем когда-либо в своей карьере. Ему предстоит драться с парнем, который его побил и четырежды отправил в нокдаун на глазах у всего мира. Он хочет вернуть то, что принадлежит ему по праву.

Никаких разминочных поединков. Он мне сказал: “Я хочу этот поединок прямо сейчас“. Очень опасно драться с уверенным в себе парнем, который думает о том, чтобы сократить дистанцию и навязать борьбу.

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Энтони должен проявить себя дисциплинированным, но при этом и изрядно навредить Руису.

Я думаю, что это один из самых больших боев в супертяжелом весе в этом году, самый громкий бой года и всего десятилетия“, - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Отметим, что Хирн заявил, что этот реванш лучше, чем бой Тайсона с Льюисом.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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