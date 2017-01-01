Джошуа: Я понятие не имел, что происходило в бою с Кличко

Британский боксер также сравнил Ломаченко с Альваресом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что с возрастом стал умнее.

“Я понятие не имел, что происходило в бою с Кличко. Выход на арену перед 90 тысячами болельщиков. Тогда был 2017 год, с тех пор я улучшил свое мастерство.

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Раньше я был голоден до титулов, но в тоже время и глупым. Теперь же я достаточно зрел для того, чтобы работать умно. В мире 90% людей работают тяжело, а 10% - умно.

Ломаченко великолепен боксер, но также Канело, который прогрессирует каждый день. И это то, что делаю я.

Вы можете увидеть мои бои на протяжение карьеры, и вы не увидите одинакового стиля в моих боях“, - цитирует Джошуа Boxing Scene.

Напомним, бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа прошел 29-го апреля 2017-го года на стадионе Уэмбли (Лондон, Великобритания).

Победу в поединке одержал британец техническим нокаутом в 11-м раунде.

Отметим, что Арум провел сравнение между Ломаченко и Альваресом.