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Уайт: Усик - классный боксер, но у него нет мощного удара

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Британец высказался о боксерских качествах Александра Усика.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился своим мнением относительно возможного поединка между Дереком Чисорой и украинцем Александром Усиком.

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“Безусловно, у Дерека есть шанс в противостоянии с Усиком. Чисора учится на своих поражениях. Наверное, Усик думает, что его движения в ринге помогут ему выиграть, но с Чисорой будет тяжело.

Конечно, Усик - классный боксер, который отлично двигается, но у него нет мощного удара. У меня такой удар есть, и мне все равно было тяжело сдерживать Чисору, пока я не нанес решающий удар“, - приводит слова Уайта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора может состояться в феврале 2020 года.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Александр Усик, Диллиан Уайт
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