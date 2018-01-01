Уайт: Усик - классный боксер, но у него нет мощного удара

Британец высказался о боксерских качествах Александра Усика.

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился своим мнением относительно возможного поединка между Дереком Чисорой и украинцем Александром Усиком.

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“Безусловно, у Дерека есть шанс в противостоянии с Усиком. Чисора учится на своих поражениях. Наверное, Усик думает, что его движения в ринге помогут ему выиграть, но с Чисорой будет тяжело.

Конечно, Усик - классный боксер, который отлично двигается, но у него нет мощного удара. У меня такой удар есть, и мне все равно было тяжело сдерживать Чисору, пока я не нанес решающий удар“, - приводит слова Уайта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора может состояться в феврале 2020 года.