Звонок Ломаченко помог Беспутину завоевать чемпионство

Александр Беспутин победил Раджаба Бутаева в Монако.

В минувшие выходные в Монако прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой россиян Александра Беспутина и Раджаба Бутаева за пояс WBA в полусреднем весе.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Беспутина единогласным решением судей с одинаковым счетом 116:112. Примечательно, что во время поединка Беспутин получил звонок от Василия Ломаченко.

Во время одного из перерывов между раундами в углу Беспутина произошел диалог, который попал в объективы телекамер. Россиянину сказали: “Вася позвонил, сказал, у него печень открыта“.

Стоит отметить, что после оглашения решения судей Беспутин позвал на ринг Александра Усика, который присутствовал в зале, после чего украинец поднялся на ринг.

Ранее Александр Беспутин высоко отозвался о профессиональных качествах Василия Ломаченко.