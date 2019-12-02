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Звонок Ломаченко помог Беспутину завоевать чемпионство

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Александр Беспутин победил Раджаба Бутаева в Монако.
Александр Беспутин и Василий Ломаченко
Александр Беспутин и Василий Ломаченко
instagram.com/besputin_official/

В минувшие выходные в Монако прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой россиян Александра Беспутина и Раджаба Бутаева за пояс WBA в полусреднем весе.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Беспутина единогласным решением судей с одинаковым счетом 116:112. Примечательно, что во время поединка Беспутин получил звонок от Василия Ломаченко.

Во время одного из перерывов между раундами в углу Беспутина произошел диалог, который попал в объективы телекамер. Россиянину сказали: “Вася позвонил, сказал, у него печень открыта“.

Стоит отметить, что после оглашения решения судей Беспутин позвал на ринг Александра Усика, который присутствовал в зале, после чего украинец поднялся на ринг.

Ранее Александр Беспутин высоко отозвался о профессиональных качествах Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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