Джошуа отправили в нокаут во время спарринга

Подобное случилось с британцем и перед первым боем с Энди Руисом.

Британский боксер Энтони Джошуа готовится к реваншу с мексиканцем Энди Руисом, которому он проиграл все свои чемпионские пояса 1 июня.

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По информации World Boxing News, во время спарринга Джошуа отправили в нокаут. При этом не сообщается, кто именно из партнеров сотряс британца. Отметим, что Энтони спарринговал с такими спортсменами, как Албон Первизай, Том Литтл, Дерек Чисора, Эндрю Табити и Тимоти Мотен.

Примечательно, что перед первым поединком с Руисом также были слухи о том, что британца отправили в нокаут во время спарринга, однако сам боксер эту информацию не подтвердил.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого противостояния.