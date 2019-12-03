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Джошуа отправили в нокаут во время спарринга

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Подобное случилось с британцем и перед первым боем с Энди Руисом.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа готовится к реваншу с мексиканцем Энди Руисом, которому он проиграл все свои чемпионские пояса 1 июня.

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По информации World Boxing News, во время спарринга Джошуа отправили в нокаут. При этом не сообщается, кто именно из партнеров сотряс британца. Отметим, что Энтони спарринговал с такими спортсменами, как Албон Первизай, Том Литтл, Дерек Чисора, Эндрю Табити и Тимоти Мотен.

Примечательно, что перед первым поединком с Руисом также были слухи о том, что британца отправили в нокаут во время спарринга, однако сам боксер эту информацию не подтвердил.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого противостояния.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, спарринг, нокаут, Энди Руис, реванш
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  03.12.2019, 13:45
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АК-47
Чисора. А потом и Усусеньку нокаутирует.
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