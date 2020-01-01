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WBC одобрил реванш между Уайлдером и Фьюри

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Ожидается, что долгожданный реванш состоится 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут реванш
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут реванш
Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил проведение реванша между чемпионом организации в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британским боксером Тайсоном Фьюри.

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Как сообщает пресс-служба WBC, этот поединок будет для Уайлдера обязательной защитой титула. Предварительная дата проведения реванша - 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Что касается Диллиана Уайта, которого должны были назначить обязательным претендентом, отложено из-за антидопингового расследования в отношении него.

Если Уайта оправдают, то WBC сохранит за ним статус временного чемпиона, и британец станет обязательным претендентом в феврале 2021 года (по правилам организации чемпион должен проводить обязательную защиту не реже одного раза в год).

Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, супертяжелый вес, WBC
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