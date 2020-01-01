Бой Усик - Чисора может состояться в феврале

Вероятнее всего, поединок будет проходить в Великобритании.

Украинец Александр Усик уже в начале 2020 года проведет свой второй поединок в супертяжелом дивизионе.

Читай также: Усик: Чисора действительно вырос, теперь он не плюется водой в лицо

Среди потенциальных соперников рассматривается британский боксер Дерек Чисора. Как стало известно Boxingnews24, уже в ближайшие дни должен быть подписан контракт на бой, который планируют провести 29 февраля 2020 года.

В качестве места проведения стороны отдают предпочтение двум вариантам в Великобритании - О2 Arena в Лондоне и Manchester Arena в Манчестере.

Ранее Александр Усик отметил, что не почувствовал разницы в смене дивизиона.