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Бой Усик - Чисора может состояться в феврале

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Вероятнее всего, поединок будет проходить в Великобритании.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинец Александр Усик уже в начале 2020 года проведет свой второй поединок в супертяжелом дивизионе.

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Среди потенциальных соперников рассматривается британский боксер Дерек Чисора. Как стало известно Boxingnews24, уже в ближайшие дни должен быть подписан контракт на бой, который планируют провести 29 февраля 2020 года.

В качестве места проведения стороны отдают предпочтение двум вариантам в Великобритании - О2 Arena в Лондоне и Manchester Arena в Манчестере.

Ранее Александр Усик отметил, что не почувствовал разницы в смене дивизиона.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора
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