Промоутер: Посмотрим, справится ли Руис с давлением и славой

Оскар Де Ла Хойя поделился своим мнением о предстоящем реванше между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал предстоящий бой-реванш между действующим чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом и британским боксером Энтони Джошуа.

"Руиса уволили из Top Rank, но он смог реализовать американскую мечту. У него появился шанс сразиться с Голиафом в мире бокса, и он выглядел внушительно. Энди - сильный и крупный парень, который смог отправить Джошуа в нокаут.

Читай также: Фьюри: Руис - маленькая жирная свинья, которая за 7 раундов уничтожила Джошуа

В первом бою Джошуа с самого начала выглядел не лучшим образом, чего-то не хватало в его глазах. Реванш будет другим, психология каждого боксера будет другой. Джошуа в этом поединке будет голодным, решительным и сосредоточенным.

Достаточно ли сделал Руис? Посмотрим, сможет ли он справиться со славой и давлением. Будет интересно за этим наблюдать. Часто так бывает, что по низким боксерам тяжело попасть, мне всегда было проще с высокими соперниками.

Руис вновь будет выбрасывать свои запутанные удары. Мне кажется, он может опять попасть и отправить Джошуа в нокаут", - приводит слова Де Ла Хойя Boxing News 24.

Напомним, реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на реванш.