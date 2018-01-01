Амир Хан сделал прогноз на реванш Джошуа - Руис

Британец считает, что его соотечественник сумеет вернуть себе чемпионские пояса.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился ожиданиями от предстоящего реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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"Энтони немного сбросил вес, а значит, он готовится к более активному боксу. Он не собирается просто стоять и обмениваться ударами, это не стиль Джошуа. Сейчас ему нужно вернуться к тому, как он боксировал на Олимпиаде в 2012 году.

Ему нужно быть умным в поединке, использовать свой джеб, тогда придет и нокаут. Думаю, Энтони остановит Руиса в пятом-седьмом раунде, если будет придерживаться своего плана на бой", - приводит слова Хана BoxingScene.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя-реванша Джошуа - Руис.

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