Фьюри: Руис - маленькая жирная свинья, которая за 7 раундов уничтожила Джошуа

Тайсон Фьюри рассказал, как на примере Руиса отказывается от диеты.

Именитый британский боксер Тайсон Фьюри высказался о форме мексиканца Энди Руиса в победном бою над Энтони Джошуа.

“Цыганский король“ заявил, что отказывается от предложенном своим диетологом планом питания и предлагает посмотреть на Руиса, который справился с чемпионом мира.

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“Руис - маленькая жирная свинья, которая уничтожила все пончики в Калифорнии. А потом у него состоялся бой с парнем, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Британии.

У Джошуа было все - современные мониторы сердца, различные кроссфит-машины, самое лучшее питание и правильная диета. А маленький толстый парень пришел и уничтожил его за 7 раундов. Это был бой один на один, где возможно все.

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Мой диетолог говорит мне: “Хочу, чтобы ты ел то и это“, а я ему отвечаю: “Нет, я буду есть батончик Марс, шоколадное печенье и пить кофе, в котором будет 10 ложек сахара“. Я - супертяж, и если вы хотите мне что-то возразить, то посмотрите бой Руиса с Джошуа“, - цитирует Фьюри talkSPORT.

Отметим, что уже 7 декабря в Саудовской Аравии состоится реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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