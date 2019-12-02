Джошуа: Я пошлю всех после победы над Руисом

Британе хочет ответит критикам.

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что хочет ответить критиками, которые сомневаются в его победе над мексиканцем Энди Руисом.

“Пояса никогда не определяли того, кем я являюсь. Я стал чемпионом еще до того, как пояса у меня появились.

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Мне легко давались достижения в боксе, поэтому люди недооценивают их.

После поражения у меня было время подумать и осознать, что я делал не так. Теперь у меня есть возможность доказать себе.

Я одержу победу над Руисом, а после этого буду чувствовать себя и думать: «А теперь пошли все нах**“, - рассказал Джошуа для The Telegraph.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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