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Джошуа: Я пошлю всех после победы над Руисом

Комментариев: 2
Британе хочет ответит критикам.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Boxing Scene

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что хочет ответить критиками, которые сомневаются в его победе над мексиканцем Энди Руисом.

“Пояса никогда не определяли того, кем я являюсь. Я стал чемпионом еще до того, как пояса у меня появились.

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Мне легко давались достижения в боксе, поэтому люди недооценивают их. 

После поражения у меня было время подумать и осознать, что я делал не так. Теперь у меня есть возможность доказать себе.

Я одержу победу над Руисом, а после этого буду чувствовать себя и думать: «А теперь пошли все нах**“, - рассказал Джошуа для The Telegraph.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Сморите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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Комментариев (3)
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Peyot    02.12.2019, 14:51
Оценка:  0
Peyot
А я буду за Руиса болеть и мне как то пофиг)))))
русский  (аноним)  02.12.2019, 14:03
Оценка:  0
русский
Ебитесь в пукан, земляки. В Москве, Рязани, во Владимире смело отверстия свои вы подставляйте под вздыбленные члены дагестанцев, в Архангельске и Новосибе сосите у чукчей)))).
zadneprohodchik    02.12.2019, 13:50
Оценка:  +1
zadneprohodchik
кто пишет эти статьи , нет букв на клаве?
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