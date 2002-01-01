Хэй: Если Джошуа проиграет Руису, то это буде катастрофа

Джошуа должен преодолеть мексиканца, чтоб не попасть в психологическую яму.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о реванше Энди Руиса и Энтони Джошуа.

“Поражение станет катастрофой для Энтони. Если Джошуа проиграет Руису, то ему будет сложно вернуться после такого.

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Энтони Джошуа - не из тех парней, которые идут на снижение уровня своей позиции в мировом боксе. Он всегда верит, что является первым номером.

Его бренд построен на том, что он номер один, лучший в дивизионе. Он не может выйти и сказать: “Я первый номер, если не считать этого толстого парня“. Джошуа нуждается в победе.

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Джошуа впервые столкнулся с серьезным препятствием. Он не знает, как преодолеть его, но Джошуа попытается все исправить в ринге.

Джошуа должен просчитать Энди Руиса. Единственный способ это сделать - усердно, упорно, неистово работать на спаррингах каждый день. Если он будет это продолжать делать, тогда все сложится хорошо для него“, - приводит слова Хэя Daily Mail.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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