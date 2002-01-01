Джошуа: Я воспользовался советами Кличко

Британский боксер улучшил свой вес.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал подготовку к предстоящему реваншу с Энди Руисом.

“Владимир Кличко многое мне рассказывает. Он более дисциплинированный и дипломатичный, чем я. Кличко давал мне советы по правильному питанию и проведению тренировок.

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Возможно, именно об этом сейчас говорят люди, которые видят, что мое тело изменилось. Я воспользовался советами Кличко, теперь мой вес может колебаться.

У меня по-прежнему есть желание стать чемпионом мира. Я всегда говорил, что пояс не должен определять статус человека. Я стал чемпионом еще до того, как завоевал пояс“, - приводит слова Джошуа Express.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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