Постол начал подготовку к чемпионскому бою с Рамиресом

Основная часть подготовки пройдет в США под руководством Фредди Роуча.

Бывший чемпион WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол рассказал о подготовке к бою с обладателем поясов WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом, который пройдет в Китае 1 февраля.

"Подготовку к бою я уже начал, пока тренируюсь в Броварах, как всегда в местном училище с Александром Полищуком. Скоро вылечу в США, где буду работать уже под руководством Фредди Роуча. Там я буду 8 недель, у меня будет по 2 тренировки в день. Сейчас я пока занимаюсь кроссфитом, работаю на снарядах, бегаю кроссы. Подвожу себя до начала 8-недельного сбора.

Рамирес? Несколько раз мне довелось с ним поспарринговать. Что могу сказать? Он молодой, перспективный, любит идти вперед и драться, поэтому мне нужно будет хорошо настроиться. Для меня этот бой будет очень ответственным, ведь мне 35 лет и у меня снова есть шанс стать чемпионом мира. И не просто чемпионом мира, а сразу по двум версиям. И это дает шанс следующий бой провести против Джоша Тейлора, а это реванш.

Однако я не хочу забегать наперед. Я буду стараться не думать о значимости поединка, я буду просто делать свою работу", - сказал Постол.