Переключиться на мобильную версию

Бой Джошуа - Руис пройдет без ринг-герлз

Комментариев: 0
Реванш пройдет без девушек в ринге из-за строгих законов Саудовской Аравии.
Бой Джошуа - Руис пройдет без ринг-герлз
Бой Джошуа - Руис пройдет без ринг-герлз
Getty Images

В субботу, 7 декабря, чемпион мира в супретяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис и Энтони Джошуа проведут реванш. Бой состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.

Примечательным является тот факт, что в ринге не будет ринг-герлз, которые традиционно выносят таблички с номером раунда.

Все дело в том, что в Саудовской Аравии существуют жесткие правила, согласно которым женщины должны максимально прятать свое тело в публичном месте.

Как правило, ринг-герлз очень откровенно одеты, а появление в таком виде недопустимо для местной культуры.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя-реванша Джошуа - Руис.

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь