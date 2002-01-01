Бой Джошуа - Руис пройдет без ринг-герлз

Реванш пройдет без девушек в ринге из-за строгих законов Саудовской Аравии.

В субботу, 7 декабря, чемпион мира в супретяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис и Энтони Джошуа проведут реванш. Бой состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.

Примечательным является тот факт, что в ринге не будет ринг-герлз, которые традиционно выносят таблички с номером раунда.

Все дело в том, что в Саудовской Аравии существуют жесткие правила, согласно которым женщины должны максимально прятать свое тело в публичном месте.

Как правило, ринг-герлз очень откровенно одеты, а появление в таком виде недопустимо для местной культуры.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя-реванша Джошуа - Руис.