Усик: Чисора действительно вырос, теперь он не плюется водой в лицо

Украинец готов выйти в ринг с 35-летним британцем.

Украинский супертяжеловес Александр Усик высказался касательно возможного проведения боя с Дереком Чисорой. Об этом поединке в последнее время не говорит только ленивый, а украинец, в свою очередь, не стал скрывать свою заинтересованность во встрече с британцем.

"Когда состоится поединок Джошуа и Руиса, тогда и можно будет о чем-то говорить. Я не настаиваю на незамедлительном бое с победителем. Сначала я с удовольствием отбоксировал бы с Чисорой или еще с кем-то, а потом... Нам некуда спешить.

Хорошие и плохие стороны Дерека? О плохих не буду говорить, а хорошие... Он действительно вырос с того момента, когда я впервые его увидел во время боя с Виталием Кличко. Он и правда стал намного лучше. Он уже не бьет никого по лицу на пресс-конференции и не плюется водой", - заявил Усик в интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.