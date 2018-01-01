Хирн считает Усика фаворитом в потенциальном бою против Чисоры

Промоутер пытается организовать поединок двух своих подопечных.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в очередной раз высказался о возможной организации боя украинского супертяжеловеса Александра Усика и скандального британца Дерека Чисоры.

Хирн представляет интересы Чисоры, а также является со-промоутером Усика. По его мнению, украинец будет фаворитом в потенциальном противостоянии и с нетерпением ждет, когда Александр включится в чемпионскую гонку в новом для себя дивизионе.

“Если Усик пропустит удар от Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа, сможет ли он благодаря своей технике устоять на ногах? Думаю, что переход Александра в супертяжелый вес станет захватывающим событием.

Его бой с Чисорой также будет интересным. Мы знаем, что Усик должен перебоксировать Дерека, но также стоит отметить, что Чисора - умелый, крупный боксер, который может хорошо ударить.

По моему мнению, этот бой ответит на множество вопросов. Я считаю Усика фаворитом, но ему еще придется расставить все по своим местам, ведь Чисора - настоящий бык“, - приводит слова Хирна BoxingNews24.