Канело: Для меня Головкин больше не представляет никакого интереса

Сауль Альварес высказался о трилогии с Головкиным.

Действующий чемпион мира в среднем и полутяжелом весах мексиканец Сауль "Канело" Альварес заявил, что больше не желает проводить бой с чемпионом IBFи IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Я не хочу с ним драться. Для меня он больше не представляет никакого интереса. У меня есть и другие цели. Я уже дал ему 24 раунда, и на этом все", - заключил он.

Напомним, Альварес дважды дрался с Головкиным: первый бой в сентябре 2017 года свел вничью, а годом позже одержал минимальную победу. Ожидалось, что в сентябре боксеры проведут третий поединок, но мексиканец отказался.