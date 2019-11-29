Альварес отказался от титула чемпиона мира во втором среднем весе
Мексиканский боксер Сауль Альварес принял решение отказаться от титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA.
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"Канело" завоевал пояс в декабре 2018 года, нокаутировав британца Рокки Филдинга. С тех пор мексиканец ни разу его не защитил и теперь решил от него отказаться. Об этом сообщает Boxingnews24.
Таким образом, в активе Сауля останется еще три пояса - WBC Franchisе и WBA в среднем весе, а также WBO в полутяжелом. По ходу своей карьеры "Канело" владел титулами в четырех различных дивизионах.
Напомним, свой последний титул Сауль Альварес завоевал в полутяжелом весе - 2 ноября он нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у него пояс WBO. Вашему вниманию полное видео боя Альварес - Ковалев.
Ранее сообщалось, что Сауль Альварес обошел Василия Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring.
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