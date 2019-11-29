Хирн: Я пытаюсь договориться с Усиком о бое с Чисорой
Поединок может состояться в феврале следующего года.
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что хочет организовать бой Усик-Чисора на февраль 2020 года.
“У меня состоялся разговор с Усиком. Я пытаюсь с ним договориться насчет боя с Чисорой в конце февраля.
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Я надеюсь, что это будет большой бой, ведь Усика теперь считаю большой звездой в Великобритании.
Мне кажется, что после боя с Уизерспуном он почувствовал, что он должен добавить в массе“, - рассказал Хирн для Matchroom Boxing.
Отметим, что Хирн продолжает работу над проведением боя Усик-Чисора.
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