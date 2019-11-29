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Хирн: Я пытаюсь договориться с Усиком о бое с Чисорой

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Поединок может состояться в феврале следующего года.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что хочет организовать бой Усик-Чисора на февраль 2020 года.

“У меня состоялся разговор с Усиком. Я пытаюсь с ним договориться насчет боя с Чисорой в конце февраля.

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Я надеюсь, что это будет большой бой, ведь Усика теперь считаю большой звездой в Великобритании.

Мне кажется, что после боя с Уизерспуном он почувствовал, что он должен добавить в массе“, - рассказал Хирн для Matchroom Boxing.

Отметим, что Хирн продолжает работу над проведением боя Усик-Чисора.

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Теги: Эдди Хирн, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  29.11.2019, 21:34
Оценка:  0
русский
Лучше сразу выставить набравшего массу под 120 кг безударного Усика под правый прямой одного парня. Деонтеем которого зовут. Саша даже перднуть не успеет, как вынесут его с ринга, под плавники.
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