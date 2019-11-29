Хирн: Реванш Джошуа - Руис более масштабный, чем поединок Тайсона - Льюиса в 2002 году

Боксеры могут войти в историю.

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) Эдди Хирн поделился ожиданием от предстоящего боя против мексиканца Энди Руиса (33-1, 22 КО)

“Первый бой Руис - Джошуа не имел никаких дивидендов. Сейчас же Джошуа может стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш с Руисом - это крупнейший поединок десятилетия.

Может ли быть этот бой самым масштабным в XXI веке? Мы помним бой Льюис - Тайсон в 2002 году. Но все-таки скажу, что второй бой Джошуа против Руиса - крупнейший в истории.

Если вы болельщик из Великобритании и верите в хороших людей, то поддержите Джошуа.

Поддержите его так, как в бою с Владимиром Кличко, где Джошуа сумел подняться после нокдауна и победить украинского боксера на глазах 90 тысяч зрителей“, - сказал Хирн на Youtube-канале IFL TV.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Сморите также прогноз и ставки букмекеров на бой.