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Хирн: Реванш Джошуа - Руис более масштабный, чем поединок Тайсона - Льюиса в 2002 году

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Боксеры могут войти в историю.
Руис - Джошуа
Руис - Джошуа
Getty Images

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) Эдди Хирн поделился ожиданием от предстоящего боя против мексиканца Энди Руиса (33-1, 22 КО) 

“Первый бой Руис - Джошуа не имел никаких дивидендов. Сейчас же Джошуа может стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. 

Реванш с Руисом - это крупнейший поединок десятилетия.

Может ли быть этот бой самым масштабным в XXI веке? Мы помним бой Льюис - Тайсон в 2002 году. Но все-таки скажу, что второй бой Джошуа против Руиса - крупнейший в истории.  

Если вы болельщик из Великобритании и верите в хороших людей, то поддержите Джошуа. 

Поддержите его так, как в бою с Владимиром Кличко, где Джошуа сумел подняться после нокдауна и победить украинского боксера на глазах 90 тысяч зрителей“, - сказал Хирн на Youtube-канале IFL TV.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Сморите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Энди Руис, Энтони Джошуа, Эдди Хирн, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  29.11.2019, 20:04
Оценка:  0
АК-47
Надо было тогда Владимиру Кличку добить того Джошика. Приемник то получился шелудивый, не оправдал надежд(((. Теперь ходит, ноет писклявым голоском этого Хэрна, мол, проебал пояса, пожалейте бедного нигерийца...
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