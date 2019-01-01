Уайлдер: Я советую соперникам не моргать в бою со мной

Американец всегда может нанести решающий удар.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал победный бой против Луиса Ортиса.

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“Нужны иметь навыки, которые могут дать понять, когда нужно привести мощь в действие. Все это завязано на мышечной памяти.

Мне сначала нужно включиться в бой, но я всегда нахожусь на чеку. Я пытаюсь предугадать, какое действие может совершить мой противник.

Я знал, что Ортис умеет работать вторым номером, поэтому мне необходимо было больше полагаться на тайминг.

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Я сумел сделать настоящее произведение искусства в решающем раунде. Именно поэтому я советую соперникам не моргать в бою со мной.

Я стараюсь просчитываю каждый шаг, мой интеллект в ринге находится на очень высоком уровне“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, Деонтей Уайлдер отправил Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде. На момент остановки боя кубинец лидировал на записках судей.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.