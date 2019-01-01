Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Я советую соперникам не моргать в бою со мной

Комментариев: 0
Американец всегда может нанести решающий удар.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал победный бой против Луиса Ортиса.  

Читай также: Уайлдер: Я готов драться с лучшими боксерами моего веса

“Нужны иметь навыки, которые могут дать понять, когда нужно привести мощь в действие. Все это завязано на мышечной памяти.

Мне сначала нужно включиться в бой, но я всегда нахожусь на чеку. Я пытаюсь предугадать, какое действие может совершить мой противник.

Я знал, что Ортис умеет работать вторым номером, поэтому мне необходимо было больше полагаться на тайминг.

Читай также: Уайлдер: Я - самый сильный панчер в истории бокса

Я сумел сделать настоящее произведение искусства в решающем раунде. Именно поэтому я советую соперникам не моргать в бою со мной.

Я стараюсь просчитываю каждый шаг, мой интеллект в ринге находится на очень высоком уровне“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, Деонтей Уайлдер отправил Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде. На момент остановки боя кубинец лидировал на записках судей.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь